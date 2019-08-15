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Konut kredisi faiz oranları son durum! Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbankası konut kredisi faizleri 2019

Konut kredisi faiz oranları konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranını 15 yıl vade ile 1'in altına çekerken Vakıfbank 180 ay vadeye kadar 0.99'a çekti. İşte detaylar haberimizde...

konut kredisi

Konut kredisi faiz oranları Ziraat Banakası, Halkbankası ve Vakıfbank vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konut almak isteyenler Temmuz-Ağustos oranlarını takip ediyor. İşte, 2019 konut kredisi faiz oranları haberimizde...

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta başında ekonomi gazetecileriyle yaptığı toplantıda konut kredilerinde 10 yıl üzeri vadelerin konuşulacağını vurgulamıştı.

Kredi Tutarı

Azami Vade

Faiz Oranı

500.000'e kadar

180 ay

Aylık 0,99 

500.001 – 1.000.000

180 ay

Aylık 1,19 

1 milyon üzeri

180 ay

Aylık 1,39

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank, konut kredisi faizini 180 ay vadeye kadar yüzde 0.99'a çekti. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 1.49'a indirildi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halk Bank hesaplı evim konut kredisinde 120 ay vadeyle 100 bin liralık konut kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı yüzde 1,53. Yani 120 ay geri ödemeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 825 lira. Toplam geri ödeme ise 219 bin lirayı buluyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Akbank, konut kredisi faizini 1.49'a çekti. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 1.87'a indirildi. Taşıt kredisi faizleri ise 1.75 oldu.

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