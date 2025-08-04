DENİZBANK

Bankanın hesaplama aracına göre, 1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vade, aylık yüzde 3,51 faiz oranı. Toplam geri ödeme 4 milyon 280 bin 168,40 TL, taksit tutarı ise 35.668,07 TL'dir.

NOT: Bu veriler, bankaların oranları ile kendi hesaplama araçlarından hesaplanmış tutarlardır ve müşteri özelinde değişebilir.