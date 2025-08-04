Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Garanti Bankası İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde kaç?
Ev almak isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi için farklı bankaların tekliflerini karşılaştırıyor. Bu noktada düşük konut kredisi faiz oranları ve şartları inceleniyor. Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %46'dan %43'e indirmişti. Bununla birlikte faiz oranlarında düşüş yaşandı. Peki konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Garanti Bankası İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde kaç?
Konut kredisi, sahip olmak istenilen konutun teminat altına alındığı bir kredi türüdür. Satın alınacak konuta karar verildiğinde konut kredisi almak için bankaların kredi ürünlerinin araştırılması gerekir. Artan konut fiyatları kredi hesaplamalarına yönlendiriyor. Peki Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat, Vakıfbank, Garanti Bankası İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde kaç, en uygun hangi banka kredi veriyor?
2025 BANKALARIN KONUT KREDİLERİ
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama aracına göre 1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vade oranına yüzde 3,19 faiz oranı yansıyor. Aylık taksit tutarı 32.654,09 TL oluyor.
VAKIFBANK
1 milyon TL değerindeki ekspertiz değerine sahip ev için 900 bin kredi, 120 ay vade ve yüzde 2,99 faiz oranı veriyor. Kredinin aylık taksiti 27.717,90 TL'dir.
HALKBANK
1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vadeye, yüzde 2,79 faiz işliyor. Kredinin aylık ödemesi 28.966,07 TL ve toplam geri ödemesi ise 3.475.928,40 TL'dir.
AKBANK
1 milyon TL kredi, 120 ay vade için yüzde 2,95 faiz oranı veriyor. Kredinin aylık taksidi 34.555,72 TL'dir. Toplam geri ödemesi ise 4 milyon 146 bin 686 TL'ye denk geliyor.
İŞBANKASI
1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vadeye yüzde 3,1 oranında faiz işliyor. Aylık taksit ödemesi ise 31.815 TL'dir.
YAPIKREDİ
Bankadan talep edilen 1 milyon TL kredi, 120 ay vade oranına yüzde 2,99 değerinde faiz veriyor. Aylık taksit ödemesi ise 30 bin 825,33 TL.
GARANTİ
1 milyon TL kredi tutarı, 120 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,99 oluyor. Aylık ödeme 30.797,66 TL ve toplam geri ödeme ise 3.695.715,96 TL'ye denk geliyor.
DENİZBANK
Bankanın hesaplama aracına göre, 1 milyon TL konut kredisi, 120 ay vade, aylık yüzde 3,51 faiz oranı. Toplam geri ödeme 4 milyon 280 bin 168,40 TL, taksit tutarı ise 35.668,07 TL'dir.
NOT: Bu veriler, bankaların oranları ile kendi hesaplama araçlarından hesaplanmış tutarlardır ve müşteri özelinde değişebilir.