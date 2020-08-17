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“Konut satışında yüksek artış düşük faizin ne kadar etkili olduğunu gösterdi”

TÜİK’in açıkladığı Temmuz 2020 Konut Satış İstatistikleri’ni değerlendiren GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Haziran ayında yaşanan rekor konut satışının temmuz ayında da yüksek seviyede gerçekleşmesi, konut alıcıları için düşük faizin ne kadar önemli ve etkili olduğunu gösterdi” dedi.

Konut satış istatistikleri
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında konut satışlarının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 124,3 artış kaydettiğini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şu değerlendirmede bulundu:

“TÜİK’in verilerine göre temmuz ayında ülke genelinde gerçekleşen kredili konut satışı 130 bin 721 işlemle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 900,6 arttı. Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise 854 bin 126 işlemle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış gösterdi. Kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredilerinin etkisiyle, beklemede olan konut alıcılarının haziran ayındaki ilgisinin, temmuz ayında da yüksek seviyede devam ettiğini görüyoruz.

Haziranda başlayan, temmuz ayında da devam eden düşük faizli konut kredileri, hem vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağladı hem de gerçekten çok doğru bir zamanlamayla zorlu bir dönemde gayrimenkul sektörüne büyük moral verdi. Gayrimenkul sektöründen beslenen 250 sektöre de bu yüksek moralin halka halka yayıldığını görüyoruz.

Konut alıcıları, beklentiler doğrultusunda alımı erteleyebildikleri gibi konjonktüre bağlı olarak konut yatırımına daha kuvvetli bir ilgi gösterebiliyor. Şu anda düşük faizin etkisiyle, ertelenen taleplerin hızlı bir şekilde devreye girdiği bir süreçteyiz. Düşük faiz oranının devam etmesi halinde hem birinci hem de ikinci el konut satışlarında hareketliliğin sürmesini bekliyoruz.

Haziran ve Temmuz aylarındaki artışla, nisan ve mayıs ayındaki sıkıntılı dönemin telafi edilmesi, hatta üzerine de çıkılmasıyla aslında 2020’de sektörün hedeflerini tutturmasının önü açıldı. Konut satış dinamiklerine baktığımızda genellikle en düşük satışın yaz aylarında olduğunu söyleyebiliriz. Konut satışları bu yaz yüksek seviyede devam ettiği için yıl sonunda 2019 yılı satış rakamlarını geçebileceğimize inanıyorum. 2020 yılı konut satışlarının 2019 yılı rakamlarının yüzde 15-20 üzerine çıkmasını bekliyoruz.”

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