Konut satışlarında artış

TÜİK ağustos ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde satışlar ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 artarak 134 bin 155'e ulaştı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

Konut satışı, Ağustos 2024:

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Böylece Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 artışla 806 bin 317 olarak gerçekleşti.