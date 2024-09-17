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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışlarında artış - Emlak Haberleri

        Konut satışlarında artış

        Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:10
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        Konut satışlarında artış
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        TÜİK ağustos ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde satışlar ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 artarak 134 bin 155'e ulaştı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu.

        Konut satışı, Ağustos 2024:

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        Böylece Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 artışla 806 bin 317 olarak gerçekleşti.

        Konut satış sayısı, Ağustos 2024:

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        Detaylar geliyor...

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