Konut sektörü satış rakamlarını değerlendirdi

TÜİK, kasım ayında 153 bin 14 konut satıldığını açıkladı. 11 aylık toplam rakam 1 milyon 265 bin 388'e ulaşarak geçen yılın toplamını geride bıraktı. Konut sektörünün temsilcileri satış rakamlarını yorumladı...

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: FAİZ İNDİRİMİNİN SEKTÖRE YANSIMASINI TAHMİN ETMEK ZOR DEĞİL

Türkiye hakikaten çok dinamik bir pazar. Genç nüfusu, evlenme oranı, enerjisi konut satış verilerinde bile görünüyor. Daha birkaç ay öncesine kadar yine konut satış fiyatları üzerinden pahalılık eleştirileri yapılıyordu, birkaç sene önceki balon iddiaları gibi. Fakat gelin görün ki sadece son 7 ayda 720 bin konut satıldı bu ülkede. 27 Avrupa ülkesinin yüzde 90’ı bu rakamlara yılda ulaşamaz. Bugün açıklanan kasım verileri ile birlikte 11 ayda toplamda 1 milyon 265 binin üstünde konut satıldı. Öyle görünüyor ki yıl toplamında geçen yılın yüzde 20’ye yakın üstünde olacağız. Vatandaş konutun güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdi. Kasım artış yüzde 63! Ekimde de yüzde 76 idi! Eylülde de yüzde 37 idi artış. Son 5 aydaki 720 binlik satışın yaklaşık 640 bini banka kredisiz seçeneklerle oldu. 2023-2020 arasındaki 8 yılda sadece banka kredili satış ortalamamız 423 bindi. 2024’te 11 ay itibariyle bu rakam 135 bin. Burada sektörde oluşacak bir teşviğin, faizlerde başlayacak indirimin sektöre yansımasını tahmin etmek zor değil. Ciddi bekleyen talep var, ev sahipliği yüzde 55’lere gerilemiş durumda. Bu tablonun değişmesi için yakalanan ivmenin daha da yukarı taşınması şart. Burada kamunun da faiz indirimleri ile beraber devreye alacağı teşvikler, özellikle evi olmayanları destekleyecek formüller rekorların daha dengeli bir görünüm göstermesini de sağlar.

REKLAM EgeYapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş: BİRİKEN TALEBİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK Bugün açıklanan verilere göre kasımda konut satışı yüzde 63 artışla 153 bini geçti. 11 ay toplamında ise 1,3 milyona yaklaştık. Geçen yıl toplamının 40 bin adet üzerindeyiz 11 ayda. Aralık ayı ile birlikte 1,45 milyona yakın bir veri görmüş olacağız. 153 binlik satışın 131 bini banka kredisiz satış. Yaklaşık 50 bini de sıfır konut satışı. Bunda, biriken talebin etkisi çok büyük. Konut fiyatlarında artış beklentisinin insanları harekete geçirdiğini düşünüyorum. Daha önce de vurguladığım gibi talepte asla bir durgunluk yok, satış ofislerimizde bunu hep hissettik. Sadece konut kredisine ulaşmak zor olduğu için üreticilerle veya kendi başlarına yatırımcılar formül üretmek için zaman kaybetti. Ancak son 5 ayda özellikle harekete geçtiklerini görüyoruz.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Sektörün büyümesi tüm kesimler için önem taşıyor Konut satışlarındaki artış trendinin kasım ayında da devam ettiğini görüyoruz. Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artmış. İpotekli satışlarda ise kasım ayında rekor denecek bir artış söz konusu. Bu yukarı yönlü hareketler bizler için gayet sevindirici. Unutmamalıyız ki; inşaat ve gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında geliyor. Sektörümüz pek çok sektörü dolaylı yoldan besliyor ve istihdama katkı sağlıyor. Bu yüzden sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi tüm kesimler için büyük önem oluşturuyor. Son gelen rakamlar konut almak için bekleyen kesimin hareketinin devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle 2024 yılını bu şekilde kapatmayı ve yeni yılı faiz indirimi ile karşılamayı umuyoruz.