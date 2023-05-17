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Konut sitesi yöneticileri için mesleki yeterlilik belgesi dönemi başlıyor

Tesis yönetimi sektörü, konut sitesi yöneticilerinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olarak faaliyet göstermesi için ortak hareket etme kararı aldı

Konut sitesi yöneticileri için mesleki yeterlilik belgesi dönemi başlıyor
AA

Tesis Yöneticileri Federasyonundan (TEYFED) yapılan açıklamaya göre, TEYFED, Tesis Yöneticileri Konfederasyonu, Apsiyon Bilişim ile Altın Mesleki Yeterlilik şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TEYFED Başkanı Yahya Sağır, törende yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un da geçen günlerde bir araya geldikleri toplantıda, bina ve tesis yönetiminde bilgi, beceri ve yetkinliğin önemine vurgu yaptığını belirterek, bina, toplu yapı (site) ve tesislerde, sürdürülebilir yönetimin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasının ancak nitelikli tesis ve site yöneticileri ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Federasyon yönetimi olarak, TEYFED'e bağlı tüm tesis ve site yöneticilerinin "mesleki yeterlilik belgesi" sınavlarına dahil olup mesleki yeterliliklerinin sağlanması için karar aldıklarını bildiren Sağır, sağlıklı ve denetlenebilir bir belgelendirme yapılabilmesi için de Türkiye'de ilk kez tesis yöneticilerinin Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli olan mesleki belgelerini almalarına öncülük eden Altın Mesleki Yeterlilik ve Apsiyon ile işbirliği protokolüne imza attıklarını belirtti.

"MESLEKİ YETERLİLİK İÇİN SINAVLAR YAPILACAK"

Federasyona bağlı çalışan bina, tesis ve site yöneticilerinin, bundan böyle sektörde sadece "iş yapan" olarak değil "meslek icra eden" olarak tanımlanacağına işaret eden Sağır, "TEYFED, Altın Mesleki Yeterlilik ve Apsiyon Bilişim, tüm şehirlerimizdeki site ve tesis yönetimi sektörü paydaşlarının yöneticilerine Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın daha ekonomik şartlarda ve kolaylıkla yapılabilmesi için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun gibi şehirlerimizde sınav programı planlamaları da yapacak. Mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazananlar, federasyonumuzun internet sayfasında (www.teyfed.org) paylaşılacak. Böylece apartman, site ve toplu yaşam alanlarının yönetimleri için belge sahibi firmaların tercih edilmesi ve liyakat sahibi firmalar ile sorunsuz hizmet alınması sağlanacak." bilgisini verdi.

"TESİS YÖNETİMLERİNDE LİYAKATLİ KİŞİLER YER ALACAK"

Apsiyon Bilişim Üst Yöneticisi (CEO) Kudret Türk de mesleki standartların belirlenmesi ile tesis yönetimlerinde ehliyetli, liyakatli, yönetim işine emek harcayan profesyonellerin yer alacağını belirtti.

Altın Mesleki Yeterlilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı da mesleki yeterlilik belgesi sınavlarını yapabilmek için 2021 yılında MYK'ye başvurduklarını ve 2022 yılında kurumun onayıyla AB ülkelerinde de geçerli mesleki yeterlilik belgesi için sınavların gerçekleştirilebilmesini sağladıklarını kaydetti. Özelmacıklı, "Sınava girecek yöneticiler, başarılı olmaları halinde tesis ve site yönetimi mesleğini geçerli ve güvenilir bir şekilde belgeleme fırsatı yakalıyor." ifadesini kullandı.

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