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Konut yatırımında en kısa amortisman süresi Ankara ve Şanlıurfa'da

Türkiye genelinde konut yatırımının en hızlı döndüğü iller arasında ortalama 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa başı çekiyor. Endeksa'nın araştırmasına göre, en çok konut satılan 30 il arasında ortalama amortisman süresi 18 yıl olarak ölçülen Ankara ve Şanlıurfa'yı, 19 yıl ile Gaziantep izliyor. En uzun amortisman süresi 31 yıl ile Muğla'da olurken, Muğla'yı, 28 yıl ile Kayseri, 27 yıl ile Trabzon ve Aydın takip ediyor. Araştırmaya konu iller arasında ortalama metrekare satış fiyatı Muğla'da 7 bin 771 lira, İstanbul'da 4 bin 587 lira ve Aydın'da 4 bin 169 lira olarak belirlendi

Konut yatırımında en kısa amortisman süresi Ankara ve Şanlıurfa'da

Gayrimenkul değerleme ve veri analizi platformu Endeksa'nın Türkiye genelinde en fazla konut satışı gerçekleşen 30 ildeki araştırmasına göre, konut yatırımına ilgi devam ediyor.

İlk 5 ayda ülke genelinde yaklaşık 359 bin adet konut satılırken, fiyatlar son bir yılda yüzde 31,7 artış gösterdi.

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı 404 bin 690 TL olarak ölçülürken, geri dönüş süresinin 20 yıl, satılmayı bekleyen konut adedinin ise 995 bin 463 olduğu belirtildi.

En çok konut satışı gerçekleşen 30 il arasında yatırımın ortalama geri dönüş süresi (amortisman) en kısa kentler 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

Gaziantep'te 19 yıl olarak ölçülen süre; Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Diyarbakır ve Yalova'da 20, Bursa, Adana, Sakarya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da 21, İstanbul, Konya, Hatay, Samsun ve Çanakkale'de 22, İzmir, Kocaeli, Denizli ve Malatya'da 23 yıl olarak kayıtlara geçti.

En uzun amortisman süresi 31 yıl ile Muğla'da olurken, Muğla'yı, 28 yıl ile Kayseri, 27 yıl ile Trabzon ve Aydın, 26 yıl ile Balıkesir, 25 yıl ile Ordu ve 24 yıl Manisa takip etti.

EN YÜKSEK METREKARE DEĞERİ MUĞLA VE İSTANBUL'DA

Söz konusu iller arasında ortalama konut satış metrekare değeri sıralamasında zirvede 7 bin 771 lira ile Muğla yer aldı.

Muğla'yı, 4 bin 587 lirayla İstanbul, 4 bin 169 lirayla Aydın, 4 bin 142 lirayla İzmir, 3 bin 829 lirayla Antalya, 3 bin 423 lirayla Çanakkale, 3 bin 343 lirayla Balıkesir, 2 bin 862 lirayla Denizli ve Yalova, 2 bin 837 lirayla Gaziantep ve 2 bin 786 lirayla Bursa izledi.

Ortalama satış değeri Manisa'da 2 bin 740 lira, Eskişehir'de 2 bin 725 lira, Kocaeli'de 2 bin 585 lira, Sakarya'da 2 bin 579 lira, Samsun'da 2 bin 525 lira, Adana'da 2 bin 505 lira, Ordu'da 2 bin 435 lira, Trabzon'da 2 bin 399 lira, Mersin'de 2 bin 398 lira, Ankara'da 2 bin 394 lira, Kahramanmaraş'ta 2 bin 269 lira oldu.

Söz konusu iller arasında ortalama satış değerinin en düşük olduğu kent 1.851 lirayla Şanlıurfa olarak belirlenirken, Şanlıurfa'yı, 1.989 lirayla Hatay, 2 bin 38 lirayla Kayseri, 2 bin 55 lirayla Malatya, 2 bin 74 lirayla Elazığ, 2 bin 136 lirayla Konya, 2 bin 150 lirayla Diyarbakır ve 2 bin 185 lirayla Tekirdağ takip etti.

"BALKONLU, BAHÇELİ VE MÜSTAKİL EVLERE TALEP ARTTI"

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, küresel salgınla birlikte gayrimenkul sektöründe önemli değişiklikler görüldüğünü, ilk zamanlar düşüş olsa da yaz aylarında kampanya etkisiyle satışların çok hızlı arttığını söyledi.

Kapanmaların yaşanması sonrası yeni hayat şeklinin yeni gayrimenkul ihtiyacı doğurduğunu ifade eden Öğüt, şunları kaydetti:

"Daha büyük, bahçeli ve balkonlu, hatta müstakil evlere talep arttı. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla yazlık bölgelere talepte ciddi yükseliş görüldü. Geçen yıl rekorların kırılmasının ardından bu yıl yüksek faizler nedeniyle zaman zaman düşüşler görebiliyoruz. Ancak konut talebi devam ediyor. Stok adetlerinin düştüğünü ve artan talep sebebiyle fiyatların artış gösterdiğini görüyoruz. Satılmayı bekleyen konut adedi açısından liderliği 269 bin adetle İstanbul başı çekerken, İstanbul'u, 139 binle Ankara ve 85 bin adetle İzmir izliyor."

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