SANKİ SAVAŞ... Son dakika: Trafikte kurşun yağmuru! Ölü ve yaralılar var - Haberler

Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru! 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da, dün akşam saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak üzerinde, edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında trafik tartışması çıktı.

OLAY YERİNE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonrası İsmet Toker, Bayram Toker, Mustafa B., Burak B. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi kurşunlarla yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda ağır yaralanan Bayram Toker, özel bir hastaneye yakınlarının aracıyla götürüldü. Başından yaralanan İsmet Toker, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa B., Burak B. ve diğer yaralı ise ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Bayram Toker ve İsmet Toker kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE 4 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kavganın yaşandığı alanda inceleme yaptı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3'ü yaralı 6 kişiyi 4 adet silahla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.