Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Konya'da düğünde havaya ateş açan 8 şüpheli yakalandı

        Konya'da düğünde havaya ateş açan 8 şüpheli yakalandı

        Konya Valiliği, Beyşehir ilçesinde sözde düğün eğlencesi amacıyla havaya ateş açan 8 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 02:16 Güncelleme: 20.04.2024 - 02:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünde havaya ateş açan 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya Valiliği, silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yer alan "Dışarıdan getirilen bir gelin için yolu kapatarak havaya ateş açtılar" konulu paylaşım ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

        İnceleme sonucunda; Beyşehir ilçesinde gerçekleşen eylemin "yol kapatma değil, sözde düğün eğlencesi amaçlı havaya ateş açma" olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs savcılık talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca failler hakkında para cezası idari işlemi tesis edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir eyleme izin verilmeyecektir. Suç failleri hakkındaki yaptırımlar titizlikle uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Konya
        #beyşehir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran destekli grupların kullandığı askeri üste patlama
        İran destekli grupların kullandığı askeri üste patlama
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama
        Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu