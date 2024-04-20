Konya'da düğünde havaya ateş açan 8 şüpheli yakalandı

Konya Valiliği, silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yer alan "Dışarıdan getirilen bir gelin için yolu kapatarak havaya ateş açtılar" konulu paylaşım ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

İnceleme sonucunda; Beyşehir ilçesinde gerçekleşen eylemin "yol kapatma değil, sözde düğün eğlencesi amaçlı havaya ateş açma" olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs savcılık talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca failler hakkında para cezası idari işlemi tesis edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir eyleme izin verilmeyecektir. Suç failleri hakkındaki yaptırımlar titizlikle uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.