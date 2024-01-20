Konya'da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Konya Beyşehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı. Polis ekipleri olayın şüphelisi olduğu öne sürülen kadını yakalamak için çalışma başlattı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.
İçerişehir Mahallesi'nde göl sahili yakınında bir kadının bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çağla S. (22), ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, Çağla S'yi bıçakladıktan sonra bir otomobille kaçtığı belirtilen kadını yakalamak için çalışma başlattı.
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