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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

        Konya'da iki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

        Konya Beyşehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı. Polis ekipleri olayın şüphelisi olduğu öne sürülen kadını yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:39 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:39
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        İki kadın arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        İçerişehir Mahallesi'nde göl sahili yakınında bir kadının bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Çağla S. (22), ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis ekipleri, Çağla S'yi bıçakladıktan sonra bir otomobille kaçtığı belirtilen kadını yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #beyşehir
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