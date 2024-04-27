Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Konya'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Pastanede oturanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanede otururken silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:54 Güncelleme: 27.04.2024 - 02:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pastanede cinayet!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hacı Mütahir Mahallesi, Dr. Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir pastanede oturan Yavuz Çaphan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, silahlı saldırıya uğradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yavuz Çaphan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Yaralanan kişi de Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Konya
        #konya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
        Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Blinken'den Çin'e "ABD seçimlerine müdahale" uyarısı
        Blinken'den Çin'e "ABD seçimlerine müdahale" uyarısı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Arda Güler golünü attı!
        Arda Güler golünü attı!
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Aslan virajı döndü!
        Aslan virajı döndü!
        3. Charles göreve geri dönüyor
        3. Charles göreve geri dönüyor
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!