Konya'da üretilen insansı robota, yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı. Robotun, ayrıca, interneti ve tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zekâ sayesinde de insanları tanıyıp, cevap verebildiği belirtildi.

Konya'da Akınsoft yazılım firmasınca kurulan "AkınRobotics" fabrikasında tasarlanan ve yüz eklen insansı robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında; yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi. 'Akıncı-4' adı verilen robot, 'Mini Ada' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, fabrikada üretilen insansı robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirtti. Akın, "İnsansı robotlarımız 'Akıncı-4' ile 'Mini Ada'nın barındırdıkları yapay zekâ sayesinde birbirleri ile olan sohbetine tanıklık ediyoruz. 'Akıncı-4' sahip olduğu eklem yapısıyla başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zekâ sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor'' dedi.

Verilen bilgiye göre insansı robot olarak tasarlanan Akıncı-4'te, kolay hareket edebilmesi için 41 eklem noktası bulunuyor. Yedi dil bilen Akıncı-4, yapay zeka ve görüntü işleme yazılımı ile konuşabiliyor, 3D görebiliyor, insanları tanıyor, yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor. Derin öğrenme özelliğine sahip insansı robot, farklı sektörlerde de görev alacak şekilde programlanabiliyor.

‘KOŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

9 yıldır robotik sistemler üzerine çalıştıklarını belirten Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, şöyle konuştu:

"Sahip olduğu esneklik sayesinde Akıncı-4, insan hareketlerini çok rahat bir şekilde yapabiliyor. İnsan anatomisine uygun yürüyebiliyor. Üzerindeki yazılımından donanımına kadar her şey tamamen yerli olarak kendi fabrikamızda üretildi. Yine üzerinde bulunan 100'ün üzerinde sensör sayesinde Akıncı-4, dışarıdan bilgi alıyor ve görüntüleme yapabiliyor. İnsan tanıma sistemi sayesinde de 3 milyonun üzerinde kişiyi tanıyarak hafızasına kaydediyor. Akıncı-4’ün yakın zamanda da koşması için elimizden geleni yapıyoruz.”