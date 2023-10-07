Konya'da üzerine saman balyaları düşen çiftçi öldü
Konya Karapınar'da üzerine saman balyaları düşen çiftçi Cevdet Karaöz hayatını kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde kendine ait çiftlikte çalışan Cevdet Karaöz'ün (26) üzerine büyük saman balyaları düştü.
AA'nın haberine göre; çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balyaların altından çıkartılarak ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaöz kurtarılamadı.