Alzheimer hastasıydı tam 9 gün oldu!
Konya'nın Hadim ilçesinde, 9 gün önce kaybolan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı'yı arama çalışmaları sürüyor. Aybattı'nın cep telefonunun en son Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi
Konya'da, Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı (74), 9 Şubat'ta Konya kent merkezindeki Karatay Otobüs Terminali'nde bindiği minibüsle yaşadığı Hadim İlçesi'ne bağlı Dedemli Mahallesi'ne gitti.
KAYIP İHBARINDA BULUNULDU
DHA'daki habere göre mahallede en son 11 Şubat’ta görülen Aybattı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
METRUK EVLER VE DERE YATAKLARI ARANIYOR
İhbarla bölgeye jandarma komandolar, AFAD ekipleri ve gönüllüler hareket etti. 200'e yakın görevlinin katıldığı çalışmalarda Dedemli Mahallesi'ndeki metruk evler, dere yatakları, ormanlık alanlar ve göletler aranıyor.
CEP TELEFONU SİNYALİ SON İZ
Hassas burunlu köpekler, yapay zeka destekli dronlar ile çalışmalar sürerken; Aybattı'nın cep telefonunun en son yaşadığı ve görüldüğü Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi.