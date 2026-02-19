Canlı
        Konya haberleri: Alzheimer hastasıydı tam 9 gün oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Alzheimer hastasıydı tam 9 gün oldu!

        Konya'nın Hadim ilçesinde, 9 gün önce kaybolan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı'yı arama çalışmaları sürüyor. Aybattı'nın cep telefonunun en son Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:52 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:54
        Alzheimer hastasıydı tam 9 gün oldu!
        Konya'da, Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı (74), 9 Şubat'ta Konya kent merkezindeki Karatay Otobüs Terminali'nde bindiği minibüsle yaşadığı Hadim İlçesi'ne bağlı Dedemli Mahallesi'ne gitti.

        KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

        DHA'daki habere göre mahallede en son 11 Şubat’ta görülen Aybattı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        METRUK EVLER VE DERE YATAKLARI ARANIYOR

        İhbarla bölgeye jandarma komandolar, AFAD ekipleri ve gönüllüler hareket etti. 200'e yakın görevlinin katıldığı çalışmalarda Dedemli Mahallesi'ndeki metruk evler, dere yatakları, ormanlık alanlar ve göletler aranıyor.

        CEP TELEFONU SİNYALİ SON İZ

        Hassas burunlu köpekler, yapay zeka destekli dronlar ile çalışmalar sürerken; Aybattı'nın cep telefonunun en son yaşadığı ve görüldüğü Dedemli Mahallesi'nde sinyal verdiği belirtildi.

