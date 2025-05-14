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        Çoban, omzundan düşen av tüfeği ateş alınca sırtından yaralandı

        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde çoban Burhan Ali Tekin, omzunda taşıdığı av tüfeğinin yere düşmesi sonucu sırtından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:15
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        Çoban, omzundan düşen av tüfeği ateş alınca sırtından yaralandı
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        KONYA'nın Seydişehir ilçesinde çoban Burhan Ali Tekin, omzunda taşıdığı av tüfeğinin yere düşmesi sonucu sırtından yaralandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Yuvakuyu mevkisinde meydana geldi. Çoban Burhan Ali Tekin, koyunları otlattığı sırada omzunda taşıdığı av tüfeği, yere düşüp ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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