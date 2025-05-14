Çoban, omzundan düşen av tüfeği ateş alınca sırtından yaralandı

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Yuvakuyu mevkisinde meydana geldi. Çoban Burhan Ali Tekin, koyunları otlattığı sırada omzunda taşıdığı av tüfeği, yere düşüp ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Tekin, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

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