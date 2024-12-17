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        Konya'da kaybolan inekler dronla bulundu

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yetiştiricinin kaybolan inekleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:26
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        Konya'da kaybolan inekler dronla bulundu
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yetiştiricinin kaybolan inekleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        İlçeye bağlı Ufacık Mahallesi Tekardıç mevkisinde Recep Aydoğan'a ait 12 büyükbaş hayvan, ahırın kapısının açık unutulması nedeniyle kayboldu.

        Ufacık Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Aydoğdu, Recep Aydoğdu ve vatandaşlar hayvanları bulamayınca Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığından yardım istedi.

        Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Seydişehir Belediyesinden de destek isteyerek dron ile havadan arama yaptı.

        Dronla yapılan aramada inekler kayboldukları yerden 3 kilometre uzaklıkta Tekardıç mevkisinde ormanlık alanda buldu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bulunan hayvanları sahibine teslim etti.

        İnekleri bulunan Recep Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Seydişehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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