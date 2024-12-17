Konya'da kaybolan inekler dronla bulundu

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Seydişehir Belediyesinden de destek isteyerek dron ile havadan arama yaptı.

Ufacık Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Aydoğdu, Recep Aydoğdu ve vatandaşlar hayvanları bulamayınca Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığından yardım istedi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yetiştiricinin kaybolan inekleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

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