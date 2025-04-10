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        Akşehir'den kısa kısa

        Akşehir'de yapımı tamamlanan ilkokul, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:31
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        Akşehir'den kısa kısa
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        Akşehir'de yapımı tamamlanan ilkokul, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Seyran Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 8 derslikli ilkokulun devir teslim töreni yapıldı.

        Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, törende, "Bu okul, Akşehir'in büyük bir ihtiyacını karşılayacak. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında açılışını, TOBB Başkanımız ile gerçekleştirmek istiyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."ifadesini kullandı.

        - Akşehir'deki Güzel Sanatlar Lisesine müzik atölyesi kazandırıldı

        Akşehir'de Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Güzel Sanatlar Lisesi'ne kazandırılan müzik atölyesi sınıfı törenle açıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, açılışta, "Okulumuzun gelişimini artan öğrenci sayısından da görebiliyoruz. Bu yıl öğrenci sayımız iki katına çıktı. Okulumuz sadece çevre ilçelere değil, ileride tüm bölgeye hitap edecek kapasiteye ulaşacak." ifadesini kullandı.

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