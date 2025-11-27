Konya'da eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Kutören Mahallesi'nde tarlada buğday ekimi yapan M.Y'nin kullandığı traktörün altında eşi Ç.Y. (32) kaldı.
Ağır yaralanan kadın, eşi tarafından Emirgazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ç.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.