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Konya Kağıt, KAP'a yatırımcıların kendilerine küfür ettiğini açıkladı

Borsa İstanbul'da "KONKA" koduyla işlem gören Konya Kağıt şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yatırımcıların şirket personeline hakaret ve küfür ettiklerini açıkladı. Şirket paylarının fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yoğun telefonlar ve mailler gelmeye başladığını söyleyerek, "Yatırımcı olduğunu söyleyen bazı kişiler tarafından birim personeline yazılı ve sözlü olarak hakaret ve küfür edilmiştir" denildi. Şirket hisseleri 30 Kasım 2022'den bu yana yüzde 65 düşüşle 74 liradan 26 liraya indi.

Konya Kağıt, KAP'a yatırımcıların kendilerine küfür ettiğini açıkladı

Yatırımcı sayısı bir anda 1 milyondan 4.7 milyona çıkan Borsa İstanbul'da borsanın işleyişini iyi kavrayamayan yatırımcılar, şirketleri canından bezdirdi. Yatırımcılar şirketlerin hisse fiyatları düştüğünde şirketleri telefon yağmuruna tutuyor. Dahası da var kimi yatırımcılar şirket çalışanlarına hakaret ve küfür etmekten geri kalmıyor. Öyle ki bu durum Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da yansıdı. Borsa İstanbul'da "KONKA" koduyla işlem gören Konya Kağıt şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yatırımcıların şirket personeline hakaret ve küfür ettiklerini açıkladı. Şirket paylarının fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yoğun telefonlar ve mailler gelmeye başladığını söyleyerek, "Yatırımcı olduğunu söyleyen bazı kişiler tarafından birim personeline yazılı ve sözlü olarak hakaret ve küfür edilmiştir" denildi.

İŞTE O KAP AÇIKLAMASI:

HALKA AÇILDI 10 KAT YÜKSELDİ

Şirket hisseleri 30 Kasım 2022'den bu yana yüzde 65 düşüşle 74 liradan 26 liraya indi. Kasım 2021'de halka açılan Konya Kağıt halka açıldığı tarihte 6.95 liradan yatırımcı ile buluşmuştu. Şirket hisseleri 1 yılda yaklaşık 10 kat yükselmişti. Şirket açıklamasında "Paylarımız fiyatının düşmesi ile ilgili olarak Şirketimizin her hangi bir bilgisi ve dahili bulunmamaktadır. Borsa fiyatlarında meydana gelen bu sert düşüşler derinliği olmayan düşüşler olup, gerçek bir piyasa hareketinden mi kaynaklandığı, konjonktürel mi olduğu, spekülatif amaçlarla mı yapılıp yapılmadığı hususlarında Şirketimiz tarafından her hangi bir bilgi ve belgeye sahip değiliz" denildi.

YASAL YOLLARA GİDİLECEK

Açıklama konunun ilgili yasal kurumlar tarafından (Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.) izlendiğinin ön görüldüğü, 28.03.2023 tarihinde ilan edilen pay geri alım kararı çerçevesinde konunun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceği, başta Yatırımcı İlişkiler Birimi olmak üzere, telefon, mail ve sair suretle şirkete ve çalışanlarına yapılan hakaret ve küfürler için yasal yollara müracaat edileceği ifade edildi.

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