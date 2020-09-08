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Konya merkezli 5 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü muvazzaf asker 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün mahrem abisi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nde ankesörlü veya büfe telefonlarından ardışık arama yöntemiyle arandığı tespit edilen 3’ü muvazzaf asker, 7’si askeri öğrencilikten ayrılan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine hareket geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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