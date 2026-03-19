Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş'ta balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü: Doğal afet denildi, yardım edilmedi

(DHA) – Beşiktaş'ta bir balıkçıda bebekli aile yemek yediği sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan aile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Kübra Kayhan Özacar, "Lokmamı ağzıma götürürken asma tavan üzerimize çöktü. Bize 'doğal afet' denildi, yardım edilmedi" dedi.