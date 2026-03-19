Konyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. 85. dakikada Jackson Muleka'nın golüyle galibiyete uzanan Konyaspor, puanını 30'a çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Gençlerbirliği ise haftayı 25 puanla tamamladı.
Giriş: 19.03.2026 - 21:55
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka attı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Samsunspor'a konuk olacak. Başkent temsilcisi, Göztepe'yi ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ