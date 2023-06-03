Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynana maç 1-1 eşitlike sona erdi.
Konyaspor, 40. dakikada Marlos Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük 45+4. dakikada Mbaye Diagne ile cevap verdi. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Konyaspor Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Moreno'nun ara pasında ceza sahası içine hareketlenen Diouf'un zayıf vuruşunda kaleci Viviano, topu uzaklaştırdı.
35. dakikada Biraschi'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
39. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında topu arka direkte önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Dk. 45+3'te konuk ekip eşitliği yakaladı. Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.
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