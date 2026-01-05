Konyaspor, Arif Boşluk'u kiraladı
Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen Arif Boşluk'u, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'in ikinci devresi için kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Konyaspor, ara transfer döneminde bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.
Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor altyapısında yetişen ve A takıma yükselen stoper Arif Boşluk ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı.
Arif Boşluk, yeni takımında 24 numaralı formayı giyecek.
