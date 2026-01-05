Habertürk
Habertürk
        Konyaspor, Arif Boşluk'u kiraladı - Futbol Haberleri

        Konyaspor, Arif Boşluk'u kiraladı

        Konyaspor, Trabzonspor'da forma giyen Arif Boşluk'u, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:09
        Konyaspor, Arif Boşluk'u kiraladı
        Süper Lig'in ikinci devresi için kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Konyaspor, ara transfer döneminde bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

        Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor altyapısında yetişen ve A takıma yükselen stoper Arif Boşluk ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı.

        Arif Boşluk, yeni takımında 24 numaralı formayı giyecek.

