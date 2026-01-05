Konyaspor, Arif Boşluk'u kiraladı

Süper Lig'in ikinci devresi için kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Konyaspor, ara transfer döneminde bir oyuncuyu daha renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor altyapısında yetişen ve A takıma yükselen stoper Arif Boşluk ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı.

Arif Boşluk, yeni takımında 24 numaralı formayı giyecek.