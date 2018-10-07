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Konyaspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Konyaspor - Beşiktaş maçının dakika dakika özeti HTSPOR ARENA'DA... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı. İşte tüm detaylar

07 Ekim 2018 Pazar, 19:34 | Güncelleme:

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor... Geçen hafta evinde Kayserispor'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u da mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Beşiktaş, ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

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KONYASPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk 
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Jonsson, Volkan, Hurtado, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare
YEDEKLER: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim, Traore, Amir, Vedat, Fofana, Opanasenko, Musa, Mücahit Can Akçay
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Quaresma, Babel, Love
YEDEKLER: Utku, Necip, Roco, Dorukhan, Lens, Gökhan Töre, Oğuzhan, Tolgay, Mustafa, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı.

Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.

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