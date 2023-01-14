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Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, 19. haftada Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak. Weghorst'suz Kartal, zorlu deplasmanda üç puan arayacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, kritik maç öncesi 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Kasımpaşa'yı mağlup eden Beşiktaş, 19. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk olacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen Kara Kartal, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp yoluna devam etmek istiyor.
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    BEŞİKTAŞ DIŞ SAHADA 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

    Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    GHEZZAL VE SALİH YOK

    Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Arabam.com Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, Konyaspor maçında görev yapamayacak.
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından ilk maçına çıkacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, 11'ini büyük ölçüde belirledi. 
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    MERT
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    ROSIER
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    TAYYİP TALHA
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    SAISS
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    MASUAKU
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    ATIBA
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    JOSEF
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    GEDSON
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    N'KOUDOU
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    CENK TOSUN
  • Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

    MULEKA

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