Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

BİLAL MEŞE (Milliyet): "Düşünün 57. saniyede geriye düşüyorsunuz, uzatmanın uzatmasında Souza ile maçı üç puanla noktalıyorsunuz. Valla, kişisel olarak ben Beşiktaş’a alıştım, alışmayanlara da yatıştırıcı öneriyorum! Neyse ki Kartal, zor bir virajı üçüncü viteste geçti, zirve yarışını sürdürdü. Weghorst yuvadan uçtu, Cenk Tosun onun yerini aslanlar gibi doldurur. Muleka da var, daha ne olsun? Taraftar, Aboubakar’ı bekliyor, ne diyelim, onlar da haklılar!"