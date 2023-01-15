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Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u Josef'in son dakika golüyle 2-1 mağlup edip zirve mücadelesini sürdürdü. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte Konyaspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları...

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  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Siyah-beyazlılara kritik mücadelede üç puanı getiren golü 90+5. dakikada Josef de Souza kaydetti. Spor yazarları ise Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte öne çıkan yorumlar...
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    ATTİLA GÖKÇE (Milliyet): "Tam da "Weghorst sonrası"nda korkulan kriz sürecine girdiği konuşulurken inanılmaz bir mücadele ile hem de her türlü riski göze alarak büyüklüğünü, inadını ve ısrarını ortaya koydu Şenol Hoca’nın takımı. 
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Josef kurtuldu. Josef de Souza, 4 Eylül 2022’deki olaylı maçta saha içindeki saldırgan seyirciye engel olup arkadaşlarını ve hakemleri olası bir yaralanmadan kurtarmasına rağmen kurallar gereği- gördüğü kırmızı karttan sonra girdiği depresyondan… Duygu durum bozukluğu ve psikolojik çöküntüden kurtuldu! Bu maç, zirveyi de etkileyecektir, kuşkusuz… Yukarıda hava daha da ısınacaktır, Bekleyin artık… Beşiktaş’ın yangındaki payı da büyük olacaktır." 
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    ALİ GÜLTİKEN (Sabah): "Josef golü attı bu çok değerli ama daha da önemlisi şampiyonluk sezonundaki Josef performansının kıpırtılarını görmek oldu. Konya'da alınan galibiyet 3 puanın ötesinde bir öneme sahip. Bunun ne demek olduğunu önümüzdeki haftalarda daha net göreceğiz. Beşiktaş yalnızca galibiyet değil, beraberinde inanç ve kendine güvenmeyi de cebine koyarak dönüyor." 
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    BİLAL MEŞE (Milliyet): "Düşünün 57. saniyede geriye düşüyorsunuz, uzatmanın uzatmasında Souza ile maçı üç puanla noktalıyorsunuz. Valla, kişisel olarak ben Beşiktaş’a alıştım, alışmayanlara da yatıştırıcı öneriyorum! Neyse ki Kartal, zor bir virajı üçüncü viteste geçti, zirve yarışını sürdürdü. Weghorst yuvadan uçtu, Cenk Tosun onun yerini aslanlar gibi doldurur. Muleka da var, daha ne olsun? Taraftar, Aboubakar’ı bekliyor, ne diyelim, onlar da haklılar!" 
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    ERMAN TOROOĞLU (Fotomaç): "Kestirmeden anlatmak lazımsa maçın hakkı beraberlikti. Futbolda ayağına gelen fırsatları kaçırmayacaksın. İki takım da çok top kaybetti. Kazandılar yine kaybettiler. Belki de maçın heyecanı bundan oldu. Kalite var mıydı? Bence yok." 
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    ALİ ECE (Fanatik): "Konyaspor-Beşiktaş maçından önce Manchester derbisini izlerken futboldan aldığım zevk bağlamında kendimi Bodrum’un en güzel plajında partideymişim gibi hissettim. Sonra bizim maç başlayınca aniden inzibatlar gelip beni o plajdan alarak doğuya askerlik görevimi yapmaya götürdüler! 
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Son dakikadaki Josef golü hayat öpücüğü oldu, gol sevincindeki askerde tezkere alma anını anımsatan kolektif mutluluk, oyuncuların ne kadar önemsedikleri ve istediklerini gösteriyor. Şimdi sıra transfer takviyeleri bağlamında yönetimde, onlar da ne kadar önemsedikleri..."
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    AHMET ÇAKAR (Sabah): "Beşiktaş belki de lige havlu atacakken son saniyede böylesine önemli bir galibiyetle yarışa kuvvetlice tutunuverdi. Usta ayaklar Beşiktaş'ı ipten aldı. Son bölümde önce Cenk ve bitime saniyeler kala Tayfur'un çok akıllı pasıyla Josef de Souza, Beşiktaş'ı hayata döndürdüler." 
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    RIDVAN DİLMEN: "Puan farkı hala çok fazla ancak böyle bir oyunla kazanmak çok önemli. Oyunun önemli bir bölümünü kontrol eden Konyaspor'du. Kazanan her zaman haklıdır ancak Beşiktaş hakkında bugün iyi konuşamayacağım. Şenol Güneş, takımın 1 saatini boşa harcadı. Nereden aklına geldi Saiss'ı orta saha oynatmak, nerede aklına geldi Gedson'u sağ kenara atmak gerçekten bilmiyorum. Oyunu getiren düzene bakın, herkes kendi pozisyonunda oynuyordu. Maçın ilk 59 dakikası boşuna gitti Beşiktaş için."
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    SERKAN AKCAN (Fanatik): "Beşiktaş’ın sahada en çalışkan ismi yine Gedson Fernandes’ti. Konya deplasmanında bir an olsun geri adım atmadı, top kazandı sahanın yerinde arı gibi çalıştı. Güneş’in ligin ikinci yarısında sahada bir tane Gedson’a ihtiyacı var. 
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Cenk Tosun, Weghorst’tan sonra hücumun sorumluluğunu almak için çok çaba sarf ediyor. Bazen eforunu boşa harcıyor, bazen yoğrulup toptan fazla uzak kalıyor ama fırsat geldiğinde hâlâ ilk günkü heyecanla değerlendiriyor. Cenk, iyi bir forvet. Hücumun her bölgesine uygun davranabiliyor. Ona sahada iyi bir partner gerek. Sanırım Cenk, Aboubakar gibi patlayıcı gücü yüksek bir santrforla partner olmayı Weghorst’a tercih eder."
  • Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri

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