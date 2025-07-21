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        Konyaspor'dan transfer açıklaması

        Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:02
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        Konyaspor'dan transfer açıklaması!
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        Konyaspor, yeni sezon öncesi üçüncü ve son etap çalışmaları için Avusturya’ya gidiyor.

        Konya ve Erzurum kamplarının verimli geçtiğinin altını çizen Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Avusturya kampının da takım adına güzel geçeceğine inandığını söyledi.

        Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam eden Konyaspor, bu çerçevede 17 Temmuz'da tamamladığı Erzurum kampının ardından bugün öğle saatlerine Avusturya'ya gidecek. Burada hazırlıklarını sürdürecek olan yeşil-beyazlılar, 5 hazırlık maçı oynayacak.

        "KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, hazırlık kamplarının takımlar adına her zaman önemli olduğunu vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "İlk etap çalışmalarımız Konya’da sağlık kontrolü ve testlerle geçti. 17 Temmuz Perşembe günü noktaladığımız Erzurum kampımız ise taktik idmanların ağırlıklı olduğu bir süreç oldu. Takımımız, orada iki hazırlık müsabakası oynadı. Bu iki maçı aynı skorla kazanmayı bildik. Hazırlık maçı da olsa kazanma bilincini yakalamak adına bu maçlardaki galibiyeti önemsiyorum. Konyaspor’umuz, üçüncü ve son etap çalışmaları için bugün öğle saatlerinde Avusturya’ya gidecek. İlk antrenmanını bugün TSİ 19.00 itibarıyla yapacak. Avusturya kampımızda dört hazırlık maçı planlıyorduk. Teknik heyetimizin isteği doğrultusunda maç sayımız beşe çıktı. Yakın zamanda Avusturya kamp döneminde oynayacağımız hazırlık maçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. Bu arada Erzurum hazırlık döneminde aramıza yeni katılan isimler oldu. Enis Bardhi ve Jin-Ho Jo, Erzurum kampında resmi imzalarını atarak takımımıza katılmıştı. Futbol şubemiz ve teknik heyetimiz, koordineli şekilde transfer çalışmalarına devam ediyorlar."

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