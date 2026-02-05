Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor, Diogo Gonçalves’i açıkladı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Diogo Gonçalves’i açıkladı

        Konyaspor, Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 20:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Diogo Gonçalves'i açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Konyaspor’dan yapılan açıklamada, "Diogo Gonçalves'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

        Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalico, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi. Gonçalves, yeşil-beyazlı ekipte 17 numaralı formayı giyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanat alanında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, 2026 yılı kültür-sanat dönemi projelerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?