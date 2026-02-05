Konyaspor, Diogo Gonçalves’i açıkladı
Konyaspor, Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor’dan yapılan açıklamada, "Diogo Gonçalves'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalico, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi. Gonçalves, yeşil-beyazlı ekipte 17 numaralı formayı giyecek.