Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Müsabaka canlı olarak beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

35. RANDEVU

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 17 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 43 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.

Bu arada iki takım arasında Konya'da yapılan son 5 lig maçında Fenerbahçe bir kez galip gelebildi. Söz konusu dönemde evindeki 2 maçı kazanan Konyaspor, 2 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.

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