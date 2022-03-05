STAT: MEDAŞ Konya BŞB

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Amilton, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmed Hassan

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Erick, Emre Kılınç, Kerem, Cicaldau, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren İttifak Holding Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

42. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 41 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, sahasında 1-0 kazanmıştı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 20 maçta galibiyet sayılarında 13-3 önde bulunuyor. İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.