Süper Lig'de 14 hafta üst üste kazanarak tarihi bir rekora imza atan Galatasaray, bu kez son haftalarda beklenen performansından uzakta kalan Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İşte, haftanın açılışı maçı olan Konyaspor Galatasaray karşılaşmasına ilişkin tüm bilgiler...