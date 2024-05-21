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        Haberler Bilgi Spor Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'un konuğu oluyor. Ligin 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup olan sarı kırmızılılarda hedef Konyaspor maçını kazanıp şampiyonluğunu ilan etmek. Bu zorlu maç öncesinde Konyaspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 01:40 Güncelleme: 21.05.2024 - 01:40
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        Konyaspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Galatasaray Konyaspor karşısında puan alması durumunda 2023-2024 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Peki, "Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Konyaspor - Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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        KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Konyaspor - Galatasaray mücadelesi beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        DÜĞÜM SON HAFTA ÇÖZÜLECEK

        Süper Lig'in 38. haftasında 99 puanı bulunan lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak. Galatasaray, Konyaspor karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek. Galatasaray'a ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip, mutlu sona ulaşacak.

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        Ligin 37. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Karagümrük'ün bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. 37 puanda kalan kırmızı-siyahlılar, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

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