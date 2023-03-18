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Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak 14 maçlık galibiyet serisine nokta koyarken spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

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  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    "BAMBAŞKA BİR LİG BAŞLIYOR"

    NİHAT KAHVECİ: "Galatasaray ise 17 maç sonra ilk resmi maçta yenildi. İlk defa da öne geçtiği bir maçı kaybetti. Galatasaray bu maçla Fenerbahçe'nin Sevilla'ya elenmesini unutturdu. Şu an bambaşka bir lig başlıyor."
  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: "Konyaspor'un ilk golünden sonra G.Saray'da ciddi bir mantalite yanlışı başladı. İlle maçı kazanalım deyip hem değişikliklerle risk aldılar hem de tüm oyuncular ileri gitmeye başladılar. Aslında Konyaspor pekala bir puana razıydı. Ama G.Saray ava giderken avlandı. Eksik yakalandılar ve mağlup oldular. Dün geceki asıl sıkıntı, kazanamıyorsan kaybetme mantığını son 10 dakikada yitiren G.Saray'dır." (Sabah)
  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    "DEĞİŞİKLİKLER KADERİ BELİRLEDİ" 

    ERMAN ÖZGÜR: "Son bölümde Zaniolo etkisi ile İcardi girdiği pozisyonlarda işin finallerini yapamadı. Okan hocanın Mata, Torriera hamlelerine rağmen son bölüm Galatasaray için iyi geçmedi. Konyaspor, Diouf ile önemli bir fırsatı kaçırdı. Sonuçta Galatasaray maçın kazanan tarafı olmaya yakın gözükmesine rağmen oyunun koptuğu anlarda 2. golü kalesinde gördü. Oyuna mecburiyetten giren Bruno Paz, 2. asistini yaparak maçın kaderini değiştiren oyuncu olurken, Oğulcan golü atarak hem Galatasaray'ın serisinin hem de Konyaspor'un düşüşünün bittiğini ilan etti. Okan Buruk’un hem başladığı 11 hem de ikinci yarıda beraberliğin iyi skor olduğunu unutarak yaptığı değişiklikler mağlubiyetin en önemli ayrıntısı oldu." (Fanatik)
  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    "İSMİ DE RUHU DA YOKTU"

    ERMAN TOROĞLU: "İlk yarıyı tamam Galatasaray önde kapattı ama verilen pozisyonlara göre ikinci yarı Konyaspor çok daha etkiliydi ve iki gol buldu. Galatasaraylı oyuncular fazla havaya girmişler. Yani "Biz ismimizle bile oynarız, yeter" havasındaydılar. Ama maalesef futbol öyle bir oyun değil! Mesela Icardi'nin ismi de yoktu, ruhu da yoktu... Galatasaray'ı oynadığı sürece eksik oynattı. Sarıkırmızılıların en etkili oyuncusu Barış Alper'di. Konyaspor'a tepki gösteren tek adam oydu sahada. Okan Buruk onu neden oyundan aldı, anlayamadım." (Sabah)
  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    "BAŞ SORUMLUSU OKAN BURUK"

    LEVENT TÜZEMEN: "Fantezi mi, Ego mu, Macera mı, Şımarıklık mı; bilemem ama Konya'da yaşanan yenilginin kaybedilen baş sorumlusu Okan Buruk. Galatasaray şampiyonluk yolunda giderken kazanma alışkanlığını sürdüren istikrarlı kadroyu bozup 5 yeni adamı sahaya atmak akıl tutulmasıydı. Lucas- Oliveira ikilisini bozmak ise çılgınlıktı. Galatasaraylı oyuncular maç boyu kadro düzensizliğinin yarattığı uyumsuzluğu dakika dakika yaşadı. "
  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray'ın 1-0'ı koruyacak oyunu sahaya yansıtamaması Buruk'un B planının olmadığının göstergesiydi. Şampiyonluk yarışında 1 puan bile çok önemli. Maç 1-1 iken ve Konya yüklenirken skoru korumayı düşünmeyip 3'lü savunmaya dönerek risk almak intihardı. Başkan Dursun Özbek hocalara karışmaz ama birileri Buruk'la konuşmalı."
  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    "SORUN ORTA SAHADAN"

    OSMAN ŞENHER: "Bu sezon seyretmeye alıştığımız tempolu, hırslı rakibe baskı yapan Galatasaray dün sahada yoktu. Bilemiyorum, rakibi mi küçümsediler. Sorun neydi, pek anlayamadım. Karalar bağlamaya gerek yok. Bu maçtaki sorun orta sahadan kaynaklandı. Maç 2-1 bittiyse bu Galatasaray için iyi bir skor. Son 10 dakika iki gol daha yiyebilirlerdi. Cim Bom oyundan düştü, neredeyse tüm futbolcular eller yukarı dedi." (Milliyet)
  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    "KÖTÜ OYUN DÜŞÜNDÜRÜYOR"

    SERKAN KORKMAZ: "Galatasaray bir şekilde atar kazanır" zannedenler Oğulcan'ın muhteşem golüyle şok oldu. "Her seri biter, her takım yenilir" elbet ama Cimbom'u mağlubiyetten çok son iki maçtaki kötü oyun düşündürüyor, eminim… Fazla rotasyon, konsantrasyon bozar." (Fotomaç)
  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    "OKAN HOCA'YA YAZARIM"

    NECATİ ATEŞ: "Bugünkü mağlubiyeti ben Okan hocaya yazarım. Maç 1-1 giderken bütün orta sahayı değiştirip Torreira'yı sadece geride bırakmak yanlıştı. Konyaspor golden sonra ivme yakalamış, oyunu toparlamış, tehlikeli ataklarla geliyordu. Orta sahayı yürüyerek geçen bir Konya vardı sahada."
  • Konyaspor - Galatasaray yazar yorumları

    "BİR İHTİMAL DAHA YOK (MU?)" 

    SERKAN AKCAN: "Okan hocanın, hiçbir kuşun sonsuza kadar uçamayacağı gerçeğini aklından çıkarmaması gerekir. Ama 14 maçtır kazanıyor olmak, hoca için maçları hep tek ihtimalli hale getirmiş. Konya deplasmanında beraberliğe rıza göstermemek adına yaptığı 79’dan sonraki hamleler aşırı riskliydi ve maçı kaybedecek pozisyonları son 11 dakikada fazlasıyla verdiler."

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