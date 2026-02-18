Canlı
        Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadro dışı bıraktı! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadro dışı bıraktı!

        Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Guilherme Sitya'yı, takım kaptanlığı görevine son vererek kadro dışı bıraktı.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:54 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:54
        Süper Lig'in 24'üncü haftasında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Konyaspor, 22 Ocak 2020 tarihinden itibarın yeşil- beyazlı formayı giyen ve takımın kaptanlığını üstlenen defans oyuncusu Guilherme Sitya’yı kadro dışı bıraktı.

        Kulübün 'X' sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince, birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir.” denildi.

