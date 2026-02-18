Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadro dışı bıraktı!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Konyaspor, 22 Ocak 2020 tarihinden itibarın yeşil- beyazlı formayı giyen ve takımın kaptanlığını üstlenen defans oyuncusu Guilherme Sitya’yı kadro dışı bıraktı.

Kulübün 'X' sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince, birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir.” denildi.