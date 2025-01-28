Konyaspor, Mehmet Güneş'i renklerine bağladı
Konyaspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinde Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Mehmet Güneş'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde İdari Menajer Hüseyin Bilgin hazır bulundu.