        Haberler Yaşam Abdullah dedeyle Betty'nin yürek ısıtan dostluğu! "Traktörü çalıştırmadan anlıyor"

        Köpek 'Betty', Abdullah dedenin yoldaşı oldu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Betty' isimli golden retriever cinsi köpek, traktörde sahibiyle seyahat etmesiyle dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Abdullah dedeyle Betty'nin yürek ısıtan dostluğu!

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Abdullah Ergün, yaklaşık 5 yıl önce oğlu Akif Ergün'ün sahiplendiği Betty ile güçlü bir bağ kurdu.

        Günün büyük bölümünü birlikte geçiren ikili, ev dışında da birbirinden ayrılmıyor. Betty, traktörüyle tarlaya ya da civardaki yerlere giden Ergün'e eşlik ediyor.

        Betty, sahibi traktöre yaklaştığında harekete geçiyor. Sahibinin peşinden koşarak traktöre binen Betty, aracın motor bölümüne uzanıp seyahat pozisyonu alıyor. Sevimli köpek, sahibinin "İn" komutuna kadar yolculuğa eşlik ediyor.

        Ergün ve Betty'nin dostluğu, onları gören vatandaşların da sevgisini kazanıyor.

        "TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMADAN YOLA ÇIKACAĞIMI ANLIYOR"

        Abdullah Ergün, köpeğinin kendisini hiçbir yerde yalnız bırakmadığını, traktörle gezmeyi sevdiğini söyledi.

        Onun gelmesine izin vermezse havlamaya ve ağlamaya başladığını anlatan Ergün, her yere birlikte gittiklerini belirtti.

        Ergün, Betty'nin akıllı bir köpek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Traktörü çalıştırmadan yola çıkacağımı anlıyor, hemen havlamaya başlıyor. Saldığımda koşarak traktöre biniyor. Ben indirmedikçe akşama kadar traktörün üzerinde kalıyor. Son sürat de gitsek, ağır ağır da gitsek ön tarafa patilerini yapıştırarak gidiyor. Onun yeri bende çok ayrı."

        Betty'nin uysal olduğunu dile getiren Ergün, kimseye zarar vermediğini sözlerine ekledi.

        "YOLDAŞI OLDU"

        Akif Ergün (41) de Betty'yi sosyal medyada sahiplendirme ilanında gördüğünü anlattı.

        İzmir'de yaşayan birinden yavruyken sahiplendiği Betty'nin 5 yıldır ailenin parçası olduğunu ifade eden Ergün, "Betty, traktöre binmeyi çok seviyor. Traktör çalıştığında hareket edileceğini anlayıp kendisini bırakmamamız için havlıyor ve ağlamaya başlıyor. Sürekli babamla birlikte olduğu için ona daha çok alıştı. Günün yaklaşık 20 saatini babamla birlikte geçiriyor. Babam, onu benden daha çok seviyor, onun yoldaşı oldu" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Delikanlı'da Miran geri döndü

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Delikanlı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım paylaşıldı.

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil