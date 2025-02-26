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        Başıboş köpek saldırıları için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

        Avukat Meltem Zorba, başıboş köpek saldırı vakalarında yerel yönetimde sorumlu kişilere ceza davası açılabilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:56 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:56
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        Köpek saldırıları için AYM'ye başvurdu
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        Ankara'da Avukat Meltem Zorba, kentte başıboş köpek saldırı vakalarında sorumlular hakkında ceza davası açılmasıyla alakalı ihbarlarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "görevi kötüye kullanma suçunun" işlendiği iddiasının soyut ve genel nitelikte olduğu belirtilerek, şikâyetin işleme konulmamasına itiraz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak karar verilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

        İHA'nın haberine göre, yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlar ile alakalı bakım yükümlülüğünü hatırlatan Avukat Meltem Zorba, saldırı vakalarında sorumlulara idari yargıda tazminat davası açılabildiğini belirtti.

        Meltem Zorba, "Sahipsiz hayvanlardan insanlara gelebilecek zararların önlenmesi konusunda da önlem alınması gerekiyor. Kanun değişikliğinden sonra sokakta sahipsiz hayvanların toplanması gerekiyor. Belediyeler bu sorumluluklarını yerine getirmediği için kimi zaman mağdurlar tarafından idari yargıda tazminat davaları açılıyordu. Bu tazminat davaları mağdurlar lehine sonuçlandı. Ancak yine de sokakta yeterli tedbir alınmadığını görüyoruz. Sadece hizmet kusuru yüzünden yerel yönetimler aleyhine hüküm verilmesi yeterli değil" dedi.

        Yerel yönetimlerin sokak hayvanlarının saldırı vakalarındaki ihmaller yüzünden ceza yargılamasına da tabi olması gerektiğini ifade eden Zorba, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bireysel başvurumuzdaki konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının vermiş olduğu bir işleme konulmama kararı var. Bizim yerel yönetim görevlileri ile ilgili yaptığımız başvuruyu soyut ve genel nitelikte değerlendirerek, itiraz yolu kapalı olmak üzere işleme konulmama kararı verdi. Bu karar hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı bir karar. Çünkü sokaklardaki sahipsiz hayvanlar insanları ciddi anlamda mağdur ediyor, yaralanmalara ve ölümlere sebep oluyor, çevre kirliliği oluşturuyor.

        Bütün bunlar aslında insanların anayasal haklarının da ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle bu ihlalin ortadan kalkması için Anayasa Mahkemesine bireysel başvurumuzu yaptık. İhlal olduğunun değerlendirilmesini ve bu konuda etkin soruşturmalar yapılması için savcılıklara bir bildirimde bulunulmasını bekliyoruz."

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        #başıboş köpek
        #sokak köpeği
        #Anayasa Mahkemesi
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