DHA

Yaz dönemini Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'ndeki evinde geçiren emekli öğretmen Ömer Demirel, torunları için 2 kuzu satın aldı.

DHA'nın haberine göre torunları tarafından kuzularına 'Pamuk' ve 'Köpük' adı verilen Demirel, aynı dönemde bir sokak köpeğinin sürekli evinin önüne geldiğini fark etti. Ömer Demirel köpeği sahiplenip, 'Tesla' adını verdi.

24 SAATİ 'KÖPÜK'LE GEÇİYOR

Tesla ile 2 kuzu, birlikte yaşamaya başladıkları 60 dönümlük elma bahçesinde yakın bir ilişki kurdu. Tesla, geceleri de kuzularla birlikte uyumaya başladı. Ancak 6 gün önce kuzulardan 'Köpük' hastalandı. Veteriner tarafından tedavi edilen 'Köpük'ün iyileşmesinin akciğerlerindeki sorun nedeniyle uzun zaman alacağı söylendi. Şimdi kendisi için hazırlanan yatakta yatan ve bakımı yapılan Köpük'ü bir an olsun yalnız bırakmayan ise Tesla oldu. 24 saat Köpük'ün başından ayrılmayan Tesla, kuzunun başını okşayıp, oyunlar yapmaya başladı.

'İBRET VERİCİ'

Ömer Demirel, "Bu yıl torunlarım için iki kuzu aldım. Kuzular, köpeğimiz 'Tesla' ile kısa zamanda arkadaş oldu. Tesla onları hiç bırakmadı. Hep onlarla beraber oldu. Onları sabah, akşam otlattı. Ancak kuzulardan biri hasta oldu. Tesla sabah akşam Köpük’ün başında duruyor. Gece kulübede yanında yatıyor. Gündüzleri de başında bekliyor. Sevgi gösterip, okşuyor. İnsanlar için gerçekten örnek verici. Bu dostluk bizi çok duygulandırdı" dedi.