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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeklerden kaçarken kamyonet çarptı | Son dakika haberleri

        Köpeklerden kaçarken kamyonet çarpan kişinin durumu ağır

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde parkta yürüyen Muhammed Ali Akşam, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isterken yola fırlayan Akşam, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:06
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        Köpeklerden kaçarken kamyonet çarptı
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        Gaziantep'te parkta yürürken saldıran köpeklerden kaçmak isterken yola fırlayan kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezindeki Okan Parkı'nda yürüyüş yapan Muhammed Ali Akşam'a (28) sokak köpekleri saldırdı.

        Muhammed Ali Akşam, kendisine saldıran köpeklerden kaçmak isterken caddeye doğru koşunca plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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        Akşam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağırlaşan Muhammed Ali Akşam, daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Akşam'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Muhammed Ali Akşam'ın ağır yaralandığı kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeklerin saldırması sonucu parktan çıkarak yola fırlayan Muhammed Ali'ye kamyonetin çarpma anı yer aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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