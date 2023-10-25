Haberler Gündem KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM | 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi? - Son dakika haberi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte güncel fiyatlar Otoyol ve köprü ücretlerine bu gece yarısından itibaren zam yapıldığı duyuruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalar yaparak güncel fiyatları paylaştı. Yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023 köprü ve otoyol geçiş ücretleri... Habertürk Giriş: 25.10.2023 - 01:05 Güncelleme: 25.10.2023 - 01:05 facebook

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Duyuru sonrasında köprü ve otoyol geçişlerinde güncel ücretler merak konusu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü zam sonrası 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Osmangazi köprülerinin yeni geçiş ücretini paylaştı. İşte 2023 Ekim zammı ile yeni köprü ve otoyol geçiş ücretleri...

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KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM! Karayolları Genel Müdürlüğü, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" açıklamasıyla ücretlere zam geldiğini duyurdu.