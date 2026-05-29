        Haberler Bilgi Gündem Köprüler bayramda ücretsiz mi 2026? Osmangazi, 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri paralı mı - ücretli mi olacak?

        Kurban Bayramı ile milyonlarca sürücünün gündeminde otoyol ve köprü geçiş ücretleri yer alıyor. Bayram tatili süresince seyahat planı yapan kişiler, "Köprüler bayramda ücretsiz mi?", "Osmangazi Köprüsü ücretsiz olacak mı?" ve "15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü paralı mı?" sorularına yanıt arıyor. Resmi tatillerde uygulanan ücretsiz geçiş kararları nedeniyle gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 19:59 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yolculuk yapacak kişiler, köprü ve otoyol geçişlerinin ücret durumunu araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü’nün bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. "2026 bayramda köprüler ücretsiz mi, hangileri paralı olacak?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte bilgiler...

        2

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        3

        BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

        Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

        4

        ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

        Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanacak. Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
