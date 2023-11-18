Koray isminin anlamı nedir? Koray ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Koray adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Koray ismi farklı anlamları taşımaktadır.

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Koray isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

KORAY ADININ ANLAMI NEDİR?

Koray ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Koray adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Koray isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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KORAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Koray ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Saka kuşu.

Ateşli, canlı, hareketli kimse.

Ateş renginde ay.

Ender, az bulunur.

KORAY ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Koray ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Koray adını koymak caizdir.

KORAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Koray ismini kullanan 24.691 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Koray ismini kullanan 5.674 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Koray ismini kullanan 2.626 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Koray ismini kullanan 2.051 kişi bulunmaktadır.

KORAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Koray ismine sahip kişiler hayattaki hedeflerini hep en üst seviyede tutan insanlardır. Hem sezgileri hem de azimleri hafife alınmayacak kadar fazladır. Kendi sınır ve çizgileri vardır. Katı kuralları ve kanunları çok severler. Bunun yanında derin düşünceli insanlardır. Çok kıskanç insanlar olabilirler. Çok şüpheci ve karamsar olabilirler.

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