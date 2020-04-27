Reuters

Kordsa koronavirüs salgını ile birlikte değişen tüketici talepleri nedeniyle Tayland ve ABD’deki kord bezi üretim tesislerinin üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu.

Kordsa'dan Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada, Tayland'daki Thai Indo Kordsa üretim tesisinin, 25 Nisan-7 Mayıs arasında iki hafta; ABD'deki Laurel Hill tesisinin de 28 Nisan-11 Mayıs arasında iki hafta üretime ara verecekleri belirtildi.

Açıklamaya göre, bu süre boyunca önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına ise devam edilecek.