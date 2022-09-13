Koreli 'Avrasya'da parasını 2'ye katladı 0:00 / 0:00

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Katar Yatırım Fonu'nun Avrasya Tüneli'ne ortak olduğu bugün açıklanırken, söz konusu gelişmenin yaz aylarında Kore basınında yer aldığı ortaya çıktı.

Koreli yayın kuruluşu The Korea Economic Daily, ülkenin en büyük LPG şirketi SK Gas Ltd'nin, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'deki (ATAŞ) hisselerini, büyüme planları için Katar Yatırım Fonu'na devredeceğini geçtiğimiz Haziran ayında duyurdu.

Haberde, SK Gas'in, ATAŞ'ın yüzde 50 ortağı olan SK Holdco Pte. Ltd'deki yüzde 36.49 oranındaki hisselerini 111 milyon dolar karşılığında Katar Yatırım Fonu'na sattığı kaydedildi.

Güney Kore'nin en büyük holdinglerinden SK Group bünyesindeki şirketin, satışı bir yıl içinde tamamlamak üzere Katarlı fon ile anlaşmaya vardığı bilgisi de söz konusu haberde yer aldı.

SK Gas'dan bir yetkili, Koreli yayın organına yaptığı açıklamada, "Avrasya Tüneli hissesinin satışı, finansal yapıyı iyileştirmeyi ve varlık menkul kıymetleştirme yoluyla yeni işletmeler için fon toplamayı amaçlıyor. Elde edilecek gelir, hidrojen, sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri ve kombine gaz santralleri gibi yeni iş alanlarında gelecekteki büyüme için bir temel oluşturmak için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

SK Gas, SK Holdco'daki hisselerini 2015 yılında 52 milyon dolara satın almıştı.

The Korea Economic Daily'nin açıkladığı 111 milyon dolarlık satış rakamı, Koreli şirketin Avrasya Tüneli'ne yaptığı yatırımı yedi yılda ikiye katladığını ortaya koyuyor.

2015'TE ORTAK OLMUŞTU

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ), 2009 yılında Avrasya Tüneli'ni gerçekleştirmek üzere kuruldu.

Avrasya Tüneli Projesi’nin finansman, inşaat ve yaklaşık 25 yıl boyunca işletmesinden sorumlu olan ATAŞ'ta, Türkiye’den Yapı Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C iki eşit ortak konumundaydı.

2017'de günlük 68 bin araç geçiş garantisi verilen tünel için araç geçiş sayısı her yıl belirli bir oranda artırılıyor. Hali hazırda yıllık garanti edilen geçiş sayısı 26 milyon civarında bulunuyor.

2017-2020 yılları arasında verilen garanti yüzde 65 oranında tutturulurken, Sayıştay raporlarına göre bu dönemde işletmeci firmaya yaklaşık 150 milyon dolarlık ödeme yapıldı.

Avrasya Tüneli ile ilgili verileri paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılıştan bu yana Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısının 89 milyon 858 bini aştığını bildirdi.

Tünelin yapım maliyetinin 1.2 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin geçen ay itibarıyla ise ekonomiye katkısının 6.9 milyar dolar olduğunu ifade etti.