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Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında "sanal ticaret köprüsü" kurulacak

Ticaret Bakanlığı Dubai Ticaret Ataşeliğinin girişimiyle Körfez ülkelerini kapsayan, bölgesel yerinde pazarları, e-ticaret platformlarını hedefleyen bir sanal heyet organizasyonu gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen markalarının, uluslararası ve yerel yabancı yatırımcıların katılacağı "e-Ticaret Köprüsü: Türkiye-BAE" etkinliğinde 200'ün üzerinde ikili görüşme yapılması öngörülüyor. Körfez bölgesinde e-ticaret, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda yüzde 400 ile 850 arasında artış gösterirken, bu organizasyon sayesinde Türk markalarının söz konusu coğrafyadaki e-ticaret pazarından daha fazla pay alması hedefleniyor

online alışveriş
AA

Ticaret Bakanlığı Dubai Ticaret Ataşeliğinin girişimiyle Körfez ülkeleri ile Türkiye arasında bölgesel pazarları, e-ticaret platformlarını hedefleyen sanal ticaret köprüsü kurulacak.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 13 Temmuz'da Dubai Ticaret Ataşeliğinin girişimleri, Dubai Ticaret Odası ve EZDubai'nin destekleri, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği iş birliğiyle "e-Ticaret Köprüsü: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri " adlı sanal heyet organizasyonu gerçekleştirilecek. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (MEA) ülkelerini de kapsayan etkinliğin hedefleri arasında bölgesel yerinde pazarlar ile e-ticaret platformları da bulunuyor.

Heyete, Arzum, Boyner, DeFacto, e-Bebek, Flo, Evyap, Atelier Rebul, Özdilek, So Chic, Suwen ve Paşabahçe Mağazacılık gibi Türkiye'nin tanınan markalarının yanı sıra KOBİ'lerin yerinde pazarları ve e-ticaret platformlarına açılımı için önemli görülen "e-ihracat servis sağlayıcıları" ile e-PTT katılım sağlayacak.

B2B (işletmeden işletmeye) görüşmelere, KİK ve MEA'nın bölgesel oyuncuları, Amazon, Noon, Jumia, Carrefour ve benzeri yerinde pazarların yanı sıra Umman Post, Aswaq, Sharaf DG, Namshi, 6th Street, AfricaSokoni, Jeeblee, MumzWord gibi oyuncular katılımlarını teyit ederken, Türk firmalarının muhataplarıyla 200'den fazla ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Ayrıca, B2B görüşmelerinin öncesinde, 12 Temmuz'da heyet katılımcılarının yanı sıra Türkiye'deki tüm e-ticaret işletmelerine açık "KİK e-Ticaret Pazarı ve Lojistik İmkanları"na ilişkin Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi ile Türkiye'nin Dubai Ticaret Ataşeliği tarafından, Amazon, Noon, Jumia, EZDubai Serbest Bölgesi ve Aramex yetkililerinin konuşmacı olarak katılacağı webinar düzenlenecek.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nin B2B, C2C (Tüketiciden tüketiciye görüşmeler) arası ticaretinde, gıda, eğlence ve otomobil sektörlerini içermeyen e-ticaret rakamlarının 2019 yılında 28,5 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve ortalama yıllık yüzde 25 ile dünyada e-ticaretin en hızlı büyüdüğü bölge olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, Körfez bölgesinde e-ticaret, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda yüzde 400 ile 850 arasında artış gösterdi. Bu organizasyon sayesinde ivmelenen e-ticaret pazarından Türk markalarının daha fazla pay alması hedefleniyor.

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