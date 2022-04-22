AA

Bakan Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize'de Valiliği ziyaret etti, Vali Kemal Çeber'den bilgi aldı.

Rize Kalesi için yapılan bin merdivenlik yaya yolunu inceleyen Ersoy, kaleyi gezerek yetkililerle görüştü.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Ersoy, yürüyerek Rize Belediye Başkanlığına geçti. Ersoy, burada kentin turizm ve kültür yatırımlarıyla ilgili toplantıya katıldı.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Rize'de turizm merkezi ilan edilen üç önemli nokta olduğunu söyledi.

Kuspa, Senoz ve Andon bölgesinde turizm merkezi planlaması yapılacağını belirten Ersoy, projelerin Bakanlık kanalıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi. Ersoy, Denizcilik Müzesi yapmayı planladıklarını, buna mali destek sağlanacağını kaydetti.

Rize'nin yaylalar açısından kendisini çok iyi koruduğuna işaret eden Ersoy, "Yaylalar kamu arazilerinin çok olduğu yerler. Doğasını korumuş olmanın özelliğiyle, doğası ile uyumlu projelerle turizmden daha çok pay almayı hak eden bir şehrimiz. Kültür merkezi eksiği var. Bununla ilgili de bir proje yapacağız. Oluşturulan alana destek vereceğiz. Bütün bunları 1 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Salgın döneminin ardından turizm gelirleri ve turist sayısında hızlı V çıkışları (hızlı düşüşün ardından hızlı turizm artışı) olacağına değinen Ersoy, "Geçen sene ilk V çıkışı gerçekleştirdik. Bu sene de hızlı çıkışlar devam edecek Türkiye genelinde. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerde çok ciddi, hızlı bir artış öngörüyoruz. Gelen turistler geçen seneki ilk aylarla kıyaslanamayacak kadar yüksek. Uçak taleplerini görüyoruz. Çok fazla sayıda hem charter hem tarifeli sefer direkt yurt dışından talepler var." ifadelerini kullandı.

Rize'nin, mayısta açılması planlanan havalimanıyla şansının yüksek olduğunu belirten Ersoy, "Birçok talep bu noktaya yönlendirilecek. Estetik olarak, pist olarak güzel. Artvin ve Rize'nin ortasında. Doğru bir konumlamayla yapıldığı için turistik açıdan çok fazla rezervasyon alacağını, sayılarda ciddi artış olacağını öngörüyorum." dedi.

"PANDEMİDEN SONRA DOĞA VE DAĞ TURİZMİNİN POPÜLARİTESİ ARTTI"

Doğu Karadeniz'e ilginin arttığına işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Pandemiden sonra doğa ve dağ turizminin popülaritesi arttı. Rize'nin kendine has heliski faaliyeti var. Heliskiye uygun yatırım nasıl yapılabilir, ona da bakmak istiyoruz. Çünkü dünyadaki sayılı heliski bölgelerinden biri. Hatta ilk 5 içinde en iyilerden biri olarak kabul ediliyor. O gözle bakıp bölgenin o potansiyelini değerlendirmek istiyoruz. Trabzon ve batı tarafına göre daha az turist alıyordu. Havalimanıyla birlikte bu tarafa doğru yoğunluk için bir çalışma yapacağız. Rize'nin en büyük şansı doğasının birçok noktada korunmuş olması. Korunmuş olan doğaya uygun projelendirmelerle birlikte süreci devam ettirmek istiyoruz. Bu sene ciddi bir artış göreceksiniz. Özellikle Rize'ye gelen turist sayısında yüzde 100'lük bir büyüme öngörüyoruz."

Ersoy, kayak turizmi için bölgede çalışma yürüteceklerini anlatarak, "Karın kalma süresi uzun bölgede. İkincisi, havalimanıyla birlikte kayak bölgesine ulaşmak çok kolay hale geldi. Potansiyel çok yüksek. Bölgenin rakımı ve karın kalma süresinin uzun olması aslında bizim ve özel sektör için yatırım yapılabilir bir özellik arz ediyor. Bütün bunları birleştirdiğimizde özel sektörden de yatırımcı bulabileceğimize inanıyorum. Doğru yeri tespit edebilirsek hızı bir şekilde sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bölgede doğaya uyumlu tesislilerin hizmete alınmasıyla ziyaretçi sayısının artacağını dile getiren Ersoy, mayısta bölgede havadan inceleme yapacağını söyledi.

Yaylaları birbirine bağlayan Yeşil Yol'a da değinen Ersoy, bunun tam anlamıyla doğaya uygun olarak tamamlandığında turizme daha büyük katkı sağlayacağına işaret etti. Bakan Ersoy, "Turizm ektiğinizi biçebileceğiniz bir sektör. Ancak önemli olan doğayla uyumlu projelerin ön planda olması gerekiyor. Yoğunluğun değil ihtiyaca uygun bir şekilde çevreyi koruyan projelerle desteklenmesi lazım. Karadeniz'in en büyük özelliği bu. Yeşiliyle ön planda olan bir bölgemiz. Ulaşım sorunu çözüldüğünde Yeşil Yol ile birlikte ikisi birbiriyle örtüşecektir. Sadece birkaç bölgede doğaya uyumlu turizm alanlarının projelerini gerçekleştirebilirsek Rize, Karadeniz içinde cazibe noktası haline gelir." değerlendirmesinde bulundu.