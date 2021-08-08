336 şehir kırmızı kategoride! İran'da acı rekor! 0:00 / 0:00

İHA

İran'da korona virüsle mücadele sürüyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 39 bin 619 yeni vaka tespit edildiği, 542 kişinin ise virüse yenik düştüğü bildirildi.

EN YÜKSEK VAKA VE ÖLÜM SAYISI

İHA'da yer alan habere göre son veriler, ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölüm sayıları olarak kayda geçti. Toplam vaka sayısının 4 milyon 158 bin 729'a yükseldiği ülkede, can kaybı sayısı ise 94 bin 15'e ulaştı.

4 BİN 102 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Virüs nedeniyle 4 bin 102 kişinin de hastanelerde tedavi altında olduğu aktarıldı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise 26 milyon 494 olarak açıklandı.

336 ŞEHİR KIRMIZI KATEGORİDE

Ülke genelinde 336 şehir kırmızı, 84 şehir turuncu, 28 şehir ise sarı kategoride bulunurken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere araç giriş-çıkışları yasak.