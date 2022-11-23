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Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

Özellikle geceleri ve yaşanan afetler sonrasında yaşanan vesveseler neticesinde oluşan korkular için okunması gereken dualar mevcut. Ülkemizde sıklıkla yaşanan depremlerden biri de dün gece meydana geldi. Deprem birçok il ve illerde hissedilirken büyük korkuya neden oldu. Depremden korkan ve geceleri uyumakta zorluk çekenler için okunması gereken duaları bir araya getirdik.

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  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    Korku insanın en büyük düşmanıdır. Herkeste bulunan korku duygusu kararında olduğu zaman insanı dinç bile tutabilir ancak gereğinden fazla yaşanırsa insan hayatını çıkmaza sokar. Geceleri karanlıktan korkan, uyumakta zorluk çekenlere ek olarak depremler tüm ülke genelinde daha ciddi etkiler bırakıyor. Korkuları yenmek için yapılacak dualar sizi vesveselerden uzak tutarak ferahlamanızı sağlayacaktır. Peki, korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Gece uyumadan önce, deprem anında ve sonrasında okunacak dualar...
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    KORKU, VESVESE VE SIKINTI İÇİN OKUNACAK DUALAR

    Nas, Felak, Ayetel Kürsi Sureleri, insanın başına gelebilecek görünür ve görünmez tüm kötülüklerden korur. Nas kelimesi "insanlar"; Felak kelime ise "sabah aydınlığı" anlamına gelmektedir.

    Nas Suresinin Türkçe Okunuşu

    Kul e'ûzü birabbinnâs

    Melikinnâs

    İlâhinnâs

    Min şerrilvesvâsilhannâs

    Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

    Minelcinneti vennâs

    Nas Suresi Türkçe Meali

    De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    Felak Suresinin Türkçe Okunuşu

    Kul e'ûzü birabbil felak

    Min şerri mâ halak

    Ve min şerri ğasikın izâ vekab

    Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

    Ve min şerri hâsidin izâ hased

    Felak Suresi Türkçe Meali

    Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

    lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

    ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

    velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

    velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

    Ayetel Kürsi Türkçe Meali

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

    Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

    Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

    O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

    O'na bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    GECE YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

    Gece yatmadan önce dua etmek hem insanın iç huzurunu sağlaması adına oldukça önemli. İslam dininde önemli bir yere sahip olan duanın gece yatmadan önce yapılmsı büyük önem taşırken korkularımızı da yenmemizi sağlayacaktır. Peki, uyumadan önce hangi dualar okunur? Hangi dualar iyi bir uykuya hazırlar, korkuya iyi gelir? İşte etkili dualar...

    Şeyh Şihâbüddin Sühreverdi Hazretleri buyurdu ki:

    Her sabah üç defa bu duayı okuyanı Allah yanmaktan, boğulmaktan ve ani ölümden emin kılar:

    Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

    Her türlü kötülük ve beladan koruyan dua:

    "Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim" duasını üç defa okuyanlar her türlü musibetten korunur. Bu duayı okuyanlar için, "Gece büyük yangın oldu, her odada eşyalar yandı, duayı okuyanlara bir şey olmadı." denmektedir.

    "Allah'ın gazabına uğramaktan, O'nun cezasından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım." anlamına gelen ve okunuşu "Euzü bi-kelimatillahi't-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati'ş-şeyetîni en yahdûrun." olan dua da uyumadan önce okunması gerekenler arasındadır.
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    DEPREM ANINDA VE SONRASINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

    Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.'

    İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

    "Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

    "Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

    Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    "Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ"

    Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

    "Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

    'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'

    "Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik."

    (Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    "Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai."

    (İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

    Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."

    "Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

    Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru.
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    DEPREM DUASI OKUNUŞU

    "Allâhümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-arşil-azîmi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîmi mâşâallâhü kâne ve mâ lem yeşâü lem yekûn a'lemu ennellâhe alâ külli şey'in kadîrün ve ennellâhe kad ehâte bikülli şey'in ilmen ve ahsa külle şey'in adeden. Allâhümme innî eûzübike min şerri külli nefsin ve min şerri külli dâbbetin ente âhizün binâsiyetihâ inne Rabbi alâ sırâtın müstakim."
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    DEPREM DUASI ANLAMI

    "Allah'ım! Sen, benim Rabbimsin. Sen'den başka ilah yoktur, Sana güvendim, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahü Teâlâ ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet O'nun elindedir. O her şeyi ve her şeyin sayısını bilir. Allah'ım! Her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten Sana sığınırım. Her şeyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah'ım! Beni Senin doğru ve hak yolundan ayırma."
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    KARABASAN GÖRENLER İÇİN KORKUYU YENME DUASI

    Gece uykusunda korku dolu rüyalar görenler için okunması tavsiye edilen dualar şöyle:

    "Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka" duasını okuyan kişiye, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez,

    İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, "Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim" okunmasını önerirdi.
  • Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

    GÖK GÜRÜLTÜSÜNDEN KORKMAMAK İÇİN OKUNMASI GEREKEN DUA

    İbni Abbas Hazretleri, gök gürültüsünü işiten kişilerin, "Sübhanallahi yüsebbihür-ra’dü bihamdihi vel melaiketü min hifetihi vehüve alâ külli şey'in kadir" duasını okumasını tavsiye eder. Bu duayı okuyan kişiye yıldırım isabet etmediği söylenir.

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