DEPREM DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Sen, benim Rabbimsin. Sen'den başka ilah yoktur, Sana güvendim, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahü Teâlâ ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet O'nun elindedir. O her şeyi ve her şeyin sayısını bilir. Allah'ım! Her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten Sana sığınırım. Her şeyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah'ım! Beni Senin doğru ve hak yolundan ayırma."