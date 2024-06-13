Sinema tarihinin korku ikonları: İzleyenleri dehşete düşüren 10 film karakteri!
Geceleri uykularınızı kaçıran, perdede belirdiği an izleyiciyi dehşete düşüren korku ikonlarını hatırlıyor musunuz? Sinema tarihinin en ürkütücü ve akılda kalıcı 10 film karakterini sizin için derledik. İşte detaylar…
Sinema dünyasında bazı karakterler var ki, gördüğünüz an tüylerinizi diken diken eder. Korku filmlerinin unutulmazları arasında yer alan bu karakterler, izleyenlerin kabuslarına bile girmiştir. İşte detaylar…
10. VALAK (DEHŞETİN YÜZÜ)
En iyi yeni korku serilerinden biri olan The Conjuring (Dehşetin Yüzü) filmleri, ele geçirilmiş oyuncak bebek Annabelle'den Crooked Man'in şok edici görüntüsüne kadar az sayıda harika kötü adam üretmedi.
Bununla birlikte, serinin şimdiye kadarki en korkunç karakterinin, The Conjuring 2'nin başlıca antagonisti olarak izleyicileri dehşete düşüren Valak, nam-ı diğer The Nun (Bonnie Aarons) olduğuna şüphe yok.
9. JASON VOORHEES (13. CUMA)
Friday the 13th (13. Cuma) serisinin ikonik katili Jason Vorhees (Ari Lehman), kendisine yapılan muamelenin ve ilk filmin sonunda annesinin öldürülmesinin intikamını almak için insanları öldürmektedir. Jason, kurbanlarına musallat olmak ve işkence etmek için bir anda ortaya çıkan iri yarı, sessiz bir katildir.
8. LEATHERFACE (TEKSAS KATLİAMI)
Leatherface (Gunnar Hansen) tüm zamanların en korkunç görünümlü korku kötü adamlarından biridir çünkü adından da anlaşılacağı gibi kurbanlarının yüzlerinin derisini maske olarak takar.
7. HANNIBAL LECTER (KUZULARIN SESSİZLİĞİ)
Akademi Ödülleri'nde büyük ödül kazanan ender korku filmlerinden biri olan Kuzuların Sessizliği, türün şimdiye kadar ürettiği en saygın filmler arasında yer alıyor.
Bu tüyler ürpertici muhteşemliğin temel nedenlerinden biri, Sir Anthony Hopkins'in, hapisteki yamyam, seri katil eski psikolog FBI öğrencisi Clarice Starling'in (Jodie Foster) kaçak bir katili yakalamak için röportaj yapması gereken Hannibal Lecter rolündeki inanılmaz performansıdır.
6.JIGSAW (TESTERE)
Gerçek adı John Kramer (Tobin Bell) olan Jigsaw, Testere'de hayatlarını hafife aldığını düşündüğü insanları kaçıran gizemli bir adamdır. Jigsaw onları bir dizi korkunç testten geçirerek modern korkunun en iğrenç sahnelerinden bazılarına yol açar.
İlk filmin büyük bölümünde kimliği bir sır olarak kalsa da, devam filmlerinde arka planı açıklanır ve Kramer'in ölümcül kanser olduğu ve insanların hayatlarını boşa harcamalarını izlemekten bıktığı ortaya çıkar.
5. FREDDY KRUEGER (ELM SOKAĞINDA BİR KABUS)
"Bir, iki, Freddy senin için geliyor..."
Freddy Krueger (Robert Englund), tüm slasher kötü adamlarının en eşsiz ve en tehlikelisidir, çünkü kurbanlarının rüyalarını işgal edebilir. Ve Krueger birini rüya aleminde öldürürse, o kişi gerçek hayatta da ölür.
4. GHOSTFACE (ÇIĞLIK)
"En sevdiğin korku filmi hangisi?" Bu soruya telefonda cevap vermeyin, çünkü bu Ghostface'in alametifarikasıdır. Ancak, onları diğer korku kötülerinden ayıran daha da ustaca olan şey, katilin kurbanlarını korku filmlerinin kurallarını onlara karşı kullanarak nasıl öldürdüğüdür.
Çığlık serisinde Hayalet Surat'ın ikonik kılığına bürünen pek çok oyuncu var ama en ilgi çekici olanlardan biri orijinal filmdeki Billy Loomis (Skeet Ulrich).
3. MICHAEL MYERS (CADILAR BAYRAMI)
Freddy Krueger gibi bir karakterin aksine, Myers'ın gerçek bir kişiliği ya da duygusu yoktur. O sadece soğuk, sessiz, acımasız bir katildir - öcünün gerçek bir vücut bulmuş halidir. Çeşitli Cadılar Bayramı filmleri, Myers'ın kız kardeşini öldürdükten sonra çocukken bir akıl hastanesine kapatıldığını ortaya koyar.
2. ANNABELLE (KORKU SEANSI)
The Conjuring serisinde bu listeye kolayca girebilecek birçok şeytani varlık ve hayalet var, en rahatsız edici film bebeği olan Annabelle listenin başında geliyor. Annabelle bu filmlerde koruyucu cam kutusunun içinden ürkütücü bir şekilde bakmaktan başka bir şey yapmasa bile kabuslara konu oldu.
1. REGAN (ŞEYTAN)
Herhangi birine tüm zamanların en korkunç filmleri listesini sorduğunuzda, The Exorcist'i sıralamada üst sıralarda bulmanız kaçınılmazdır. 1973 yapımı bu klasikte, Regan adında masum bir kız, annesinin ve doktorların başlangıçta ergenlikle suçladıkları tuhaf davranışlar sergilemeye başlar.
Regan'ın annesi sonunda kızının Pazuzu adında bir iblis tarafından ele geçirildiğini fark eder. İblis sonunda kovulur, ancak çeşitli devam filmlerinde ve prequellerde Regan'a ve diğerlerine eziyet etmek için geri döner.
Kaynak: Collider, Entertainment, Odeon Cinemas, IGN, CBR
Fotoğraf kaynak: IMDb