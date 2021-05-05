Hindistan'da rekor ölüm!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAsya-PasifikKORKUTAN AÇIKLAMA! Son dakika: Hindistan'da rekor ölüm yaşandı!
ABONE OL

Hindistan'da rekor ölüm!

Hindistan'da günlük can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Son 24 saatte, 382 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 3 bin 780 kişi hayatını kaybetti. Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, tıbbi oksijen tedarikinde sıkıntı yaşanan 40'tan fazla hastanenin ihtiyacını gidermeyen yetkililer hakkında mahkemeye itaatsizlikten dava açılacağını duyurdu. Ülkede aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 160 milyon 499 bin 118 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı

KORKUTAN AÇIKLAMA! Son dakika: Hindistan'da rekor ölüm yaşandı!
Hindistan'da rekor ölüm!
0:00 / 0:00
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da vaka sayısındaki tırmanış sürerken son 24 saatteki can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

24 SAATTE 382 BİN 315 VAKA

AA'da yer alan, Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi.

BİR GÜNDE 3 BİN 780 KİŞİ ÖLDÜ

Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 226 bin 118 çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Ülkede halen 3 milyon 487 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor.

GERÇEK ÖLÜ SAYISI DAHA YÜKSEK

Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

OKSİJEN VE AŞI SIKINTISI

Hint medyasındaki haberlere göre, Kovid-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen ve aşı sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösteriyor.

HASTANELERDE SIKINTI YAŞANIYOR

Oksijen sıkıntısı nedeniyle birçok hastanenin acil yardım çağrısı yaptığı başkent Yeni Delhi, oksijen kıtlığında ilk sırada yer alıyor. Yeni Delhi'nin yanı sıra birçok kentteki hastanelerde de oksijen sorunu nedeniyle hastaların tedavisinde zorluk yaşanıyor.

YETKİLİLER HAKKINDA DAVA AÇILIYOR

Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, tıbbi oksijen tedarikinde sıkıntı yaşanan 40'tan fazla hastanenin ihtiyacının giderilmesi talimatını yerine getirmeyen yetkililer hakkında, mahkemeye itaatsizlikten dava açılacağını duyurdu. Mahkeme yargıçları Vipin Sanghi ve Rekha Palli, "Siz istediğiniz kadar deve kuşu gibi kafanızı kuma gömün, biz öyle yapmayacağız. 'Hayır' yanıtını kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Çok sayıda hastane ve bakımevinin başvurusunu değerlendirdiklerini belirten yargıçlar, hastanelerin oksijen yetersizliği nedeniyle yatak sayısını azalttıklarını, hastaları başka yerlere yönlendirdiklerini kaydetti. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliyi ifade için çağırdı.

ACİL 700 BİN HASTA OKSİJENE MUHTAÇ

Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, dün yaptığı açıklamada, 3 Mayıs itibarıyla tedavisi süren hasta sayısına bağlı olarak ülke genelinde toplam 688 bin 724 hasta için oksijen desteğine ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

AŞI SIKINTISI DA DEVAM EDİYOR

Nüfusu 1.4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 160 milyon 499 bin 118 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, önceki gün Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! G7 Zirvesinde korona krizi! 2 Hindistanlı'da...
DÜNYAG7 zirvesinde korona krizi! 2 Hintli...
DİPLOMASİ! Son dakika: Son dakika! Türkiye ile Mısır 8 yıl sonra resmi olarak görüşüyor
DÜNYATürkiye ile Mısır 8 yıl sonra resmi olarak görüşüyor
G7’de Covid-19 krizi
DÜNYAG7’de Covid-19 krizi
REZALET! Son dakika: Endonezya'da Covid-19 testlerini 'yıkanıp' tekrar kullanılmışlar
DÜNYASkandal! Yıkayıp yıkayıp kullanmışlar!
Bulgaristan'da erken seçime gidilecek - Haberler
DÜNYABulgaristan'da erken seçime gidilecek
Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern yazın evlenmeyi planlıyor
DÜNYAYeni Zelanda lideri Jacinda Ardern yazın evlenecek
Kuzey Mali'de kaçırılan Fransız gazetecinin videosu yayımlandı
DÜNYAKaçırılan Fransız gazeteci videoda göründü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor
DÜNYAÇavuşoğlu Almanya'ya gidiyor
9 DOĞURDU! SON DAKİKA! Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi
DÜNYA7 bekliyordu 9 doğurdu!
Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador: ‘‘Kimseye dokunulmazlık yok.’’
DÜNYAMeksika Cumhurbaşkanı Obrador: ‘‘Kimseye dokunulmazlık yok. ...